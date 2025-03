Novo comandante do CPI-9 toma posse em Piracicaba

O novo comandante do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), Clotheos Sabino de Souza Filho, foi empossado na manhã desta sexta-feira (28) em uma cerimônia no Engenho Central de Piracicaba. O evento reuniu cerca de 900 convidados, incluindo autoridades da Polícia Militar, o Comandante da Corporação, Cássio Augusto de Freitas, o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, entre outros.

Natural da região de Ribeirão Preto, Souza Filho assumiu oficialmente o cargo no dia 8 de fevereiro, mas a posse foi formalizada apenas agora. Em seu discurso, destacou a intenção de reduzir a criminalidade, reforçando que o efetivo da Polícia Militar é suficiente e que o trabalho será intensificado em áreas já mapeadas com altos índices de violência.

O CPI-9 tem sede em Piracicaba e é responsável pelo policiamento em 52 municípios da região.