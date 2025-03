Notas de falecimentos | 29/03/2025

SRA. CRISTINA MARIA GALANI BONACHELLA faleceu dia 27/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Sergio Luiz Ricardo Cardoso, era filha do Sr. Amadeu Galani e da Sra. Antonia Oian Galani, falecidos. Deixou os filhos: Cristiano Bonachella casado com Claudia Helena Gomes Bonachella; Cristiane Bonachella. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 28/03/2025 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 7h30 até às 13:30hs, Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. DIMAS ZAMBON faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. João Zambon e da Sra. Henriqueta Testa Zambon, era casado com a Sra. Iara Aparecida Tabay Zambon; deixa as filhas: Flavia Tabay Zambon, casada com o Sr. Gabriel Luciano da Costa e Julia Tabay Zambon. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h às 16h na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. JANDYRA SACCHI CARRIÃO faleceu dia 28/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Alcino Carrião. Era filha do Sr. Tiberio Sacchi e da Sra. Paschoalina Ciamello, falecidos. Deixa as filhas: Ivete Carrião Longatto casada com Edison Luis Longatto, Jandira Carrião de Araujo casada com Nevanir Antonio de Araujo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h30 saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 01, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.