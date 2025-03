ChatGPT turbina IA de imagens; função limitada após pico de uso

A OpenAI lançou na quarta-feira (25) uma versão significativamente aprimorada do seu gerador de imagens por inteligência artificial, o Imagens, integrado ao ChatGPT. A novidade, impulsionada pela tecnologia GPT-4, prometia superar as limitações da versão anterior, como imagens confusas e erros textuais, além de expandir a capacidade de gerar cenas complexas com até 20 objetos – um salto considerável em relação ao limite anterior de cinco a oito.

A expectativa em torno da ferramenta era alta entre os usuários do ChatGPT, incluindo os brasileiros, que rapidamente testaram e compartilharam os resultados nas redes sociais. A empolgação foi tamanha que a OpenAI se viu obrigada a desativar temporariamente o acesso gratuito ao Imagens, tornando-o exclusivo para assinantes dos planos pagos Pro, Plus e Team. A empresa não divulgou oficialmente o motivo da suspensão, mas a alta demanda e o grande volume de acessos simultâneos são as explicações mais prováveis.

A principal inovação do novo Imagens reside na sua arquitetura, baseada no GPT-4. Diferentemente da tecnologia DALL-E anterior, que utilizava o método de difusão (onde as imagens surgem gradualmente na tela), o GPT-4 opera de maneira mais linear, processando as informações textuais da esquerda para a direita, o que contribui para um raciocínio mais claro e, consequentemente, para a geração de imagens mais coerentes e com escrita precisa.