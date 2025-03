Membro mais antigo do Lions de Piracicaba é homenageado na Câmara

Leão mais antigo do Lions Clube de Piracicaba, Nelson Pinotti entrou na instituição em 1967. O tempo de serviço dedicado ao leonismo em Piracicaba rendeu a ele o título de Cidadão Piracicabano, em uma homenagem realizada na Câmara de Piracicaba no último dia 26 de março, quando se comemorou, também, o Dia do Leonismo.

Saiba mais

Pinotti ingressou no Lions de PIracicaba após passar pelo clube de Santa Bárbara d’Oeste, onde trabalhava. Por lá, ele ingressou no movimento leonístico em 1963. Chegando em Piracicaba, o clube já estava formado. “Era um clube já com 12 anos, com associados que tinham reuniões semanais e com bastante intercâmbio com o Clube Campinas Centro, nosso padrinho”, disse. “Logo que entrei para o Clube, já fui eleito presidente”, completou. Parte relevante da história do Lions de Piracicaba, Pinotti comenta que o clube sempre teve uma dinâmica de progresso. “Dentro dos princípios do ‘Nós Servimos’ e os associados, apesar de suas atividades profissionais, sempre estiveram disponíveis para o trabalho voluntário”, disse.