Notas de falecimentos | 28/03/2025

DRA. ANA RAQUEL SABADIN faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Jose Sabadin e da Sra. Italia Cavallari Sabadin, deixa os irmãos: Maria Anita Sabadin e Jose Ronaldo Sabadin. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CARLOS MOREIRA RIBEIRO, faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Anisio Pinto Ribeiro e da Sra. Ilma Moreira Ribeiro, era casado com a Sra. Maria Helena Luciano Ribeiro; deixa as filhas: Carla Ribeiro Rizato, casada com o Sr. Ricardo Augusto Rizato; Elaine Luciano Ribeiro, casada com o Sr. Agnaldo da Silva e Helen Ribeiro Venceslau, casada com o Sr. Maicon Marcelo Venceslau. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 16h45 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. DUIGLIO TOZZI faleceu dia 27/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúvo da Sra. Helena Felleti Tozzi. Era filho do Sr. Benedito Tozzi e da Sra. Primetta Tozzi, falecido. Deixa os filhos: Duiglio Jose Tozzi casado com Onelia Tozzi, Creusa Ap. Tozzi Carbinattto - viuva de Alvaro Carbinatto e Jocilene Tozzi Messenberg casada com Rogerio Messenberg. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.