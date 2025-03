Fórum de Piracicaba: TJSP garante retomada segura

Um tremor sentido no prédio do Fórum de Piracicaba na tarde do dia 6 de março levou à suspensão temporária do atendimento e à evacuação do local para análise estrutural. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) se manifestou, informando que as medidas necessárias foram tomadas e o prédio já foi reaberto, com o trabalho presencial retomado.

"O prédio do fórum de Piracicaba foi fechado por um curto período para análise da estrutura e já se encontra reaberto. Todas as providências necessárias foram tomadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o trabalho presencial foi retomado", informou o TJSP em seu pronunciamento.

A resposta do TJSP e a confirmação da segurança do prédio foram cruciais para minimizar os impactos da ocorrência. A prioridade foi garantir a integridade física de todos que circulam pelo local e restabelecer o funcionamento normal das atividades judiciais o mais breve possível.