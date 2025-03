Notas de falecimentos | 27/03/2025

SRA. CELINA HENRIQUE MANESCO faleceu dia 26/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Pedro Manesco. Era filha do Sr. Antonio Henrique dos Santos e da Sra. Benta Mariana dos Santos, falecidos. Deixa as filhas: Danielle Fernanda Manesco Marson casada com Danilo Filardi Marson e Michelle Fernanda Manesco. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. CLEYDE TEREZINHA PAES DA SILVA ROSA faleceu dia 26/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casada com o Sr. João Pires da Rosa. Era filha do Sr. Benedito Paes da Silva e da Sra. Nair Ferreira da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Jackeline Aparecida Pires da Rocha casada com André Defende, João Eduardo Pires da Rosa casado com Ana Raquel Almeida Rochelle Rosa, Marcelo Pires da Rosa. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELIANA GALEA DE ARAUJO faleceu dia 25/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casada com o Sr. Renato de Araujo, era filha do Sr. Antonio Galea e da Sra. Lazarina Baute Galea. Deixou os filhos: Renan de Araujo; Lucas de Araujo casado com Eloisa de Toledo Cruz. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 26/03/2025 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 7h30 até as 14h30, Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.