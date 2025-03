Notas de falecimentos | 26/03/2025

Sr. MARIO NICACIO DE SOUZA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho da Sra. Arlinda Souza de Jesus, falecida; deixa os filhos: Mario Nicacio de Souza Filho e Aglair Cleonice de Souza. Deixa irmãos, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. JUSTINA DE JESUS LIMA RODRIGUES faleceu dia 25/03/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Lasaro Girotti Rodrigues. Era filha do Sr. Augusto Rocha Lima e da Sra. Maria Gloria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Valter de Jesus Girotti Rodrigues e Vagner de Jesus Girotti Rodrigues, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. DEOLINDA MARQUES RITTER faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Antonio Marques e da Sra. Maria Augusta Marques, era viúva do Sr. Jose Ritter; deixa o filho: Sergio Marques Ritter, falecido. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais. SR. ÉDSON MARTINHO WOLFSHORNDL faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Wolfshõrndl e da Sra. Maria de Jesus Bottene Wolfshõrndl, era casado com a Sra. Aparecida Lopes Wolfshõrndl. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala “7”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. MARCOS JOSÉ LAFRATTA faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Florentino Guerino Lafratta e da Sra. Herminia Sbravatti Lafratta, era casado com a Sra. Leila Gonçalves Lafratta. Deixa filhos, genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. PAULO ANTONIO VITOR faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Francisco de Paula Vitor e da Sra. Maria Candida Ferreira, era casado com a Sra. Rosa Borges Vitor; deixa os filhos: Michele Vitor; Gisele Vitor e João Paulo Vitor. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h da sala “03”, do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho da Sra. Luzia Rodrigues dos Santos, falecida; deixa as filhas; Elisangela Gomes dos Santos, casada com o Sr. Paulo Henrique Freitas do Nascimento; Eliana Gomes dos Santos, casada com o Sr. Evanilson e Eliene Gomes dos Santos, casada com o Sr. Luciano. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.