Piracicaba celebra o Dia do Leonismo e homenageia cidadão

A Câmara Municipal de Piracicaba realiza nesta quarta-feira (26), reunião solene em comemoração ao “Dia Municipal do Leonismo”, com base no decreto legislativo 7/2001, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), autor do requerimento 10/2025.



Na mesma solenidade será entregue o Título de Cidadão Piracicabano ao senhor Nelson Antonio Pinotti, natural do Município do Taquaritinga, conforme o projeto de decreto legislativo 42/2024, também de autoria do vereador Pedro Kawai.



A solenidade terá início às 19h30, no Salão Nobre "Helly de Campos Melges”. Organizada pela Câmara Municipal em conjunto com os Lions Clubes da cidade de Piracicaba, a reunião solene será constituída de homenagem aos “Leões” e “Domadoras”, com atuação destacada em seus Clubes, com a entrega de Diplomas de Reconhecimento de Mérito.