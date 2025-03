Deputado viabiliza mais de R$ 7 milhões para Piracicaba

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) esteve em Piracicaba na quinta-feira (21) e foi recebido pelo deputado estadual Alex Madureira, do mesmo partido. Em coletiva de imprensa, ele confirmou a viabilização de emendas para Piracicaba que somam mais de R$ 7 milhões, além de se comprometer em tentar viabilizar a inclusão de programas que beneficiem a cidade no PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento Econômico).

O deputado estadual Alex Madureira destacou a importância de uma articulação política em Brasília. “O Motta é um deputado sério, ele é do meu partido, mas é um deputado que tem um bom relacionamento com o governo federal, apesar de o PL ser oposição ao governo Lula. O Motta tem um bom relacionamento lá, isso é importantíssimo. Nós vamos precisar muito dessa articulação. A prefeitura está fazendo um papel muito importante que é a inclusão de grandes projetos estruturantes ao PAC e nós vamos precisar dessa articulação a partir da semana que vem, quando fecha a janela do PAC e eu acho que o Motta é a pessoa indicada para fazer isso, nos ajudar a fazer com que esses projetos que estão sendo incluídos no PAC possam andar”, disse.

“Sou municipalista, valorizo muito as cidades, onde estão as pessoas. Nós viemos aqui hoje, junto com o deputado Alex, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e eu tenho certeza que quem vai sair beneficiado é a população de Piracicaba. A gente tem clara noção do papel nosso aqui em Piracicaba, uma cidade que faz parte do nosso mandato de deputado federal e com certeza nós vamos ajudar a cidade. Na legislatura passada, em 2024, nós já fizemos algumas indicações que estão para cair esse ano. Parece que são R$ 7,5 milhões que indicamos e que vai cair na conta da Prefeitura. Desse ano ainda não indicamos, porque os parlamentares estão esperando a aprovação do Orçamento para que sejam feitas as indicações”, disse Motta.