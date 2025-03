Notas de falecimentos | 23/03/2025

Sra Clarice Aparecida Crivellari Faleceu dia 21/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Florindo Crivellari, era filha do Sr. José Rodrigues Sepulvada e da Sra. Nicaela de Godoi Sepulvada, falecidos. Deixa os filhos: Edemilson José Crivellari; Kelly Regina Crivellari. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/03/2025 as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio Claro, seguindo para o Cemitério São João Batista – Rio Claro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Adriana Correa Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr. Jose Lazaro Correa Filho, falecido e da Sra. Maria Helena de Godoy Correa. Deixa o filho Yuri Correa Komatsu. Deixa as irmãs Mariana, Luciana, sobrinho, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem, das 07h30 às 13h00 na sala "Safira" no Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Graciete de Fátima Campos Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Alcides Alves Tavares, falecido, e da Sra. Afonsina Maria Tavares, era casada com o Sr. Jose Antonio de Campos; deixa os filhos: Adnã de Campos, casado com a Sra. Vanise Morais de Campos e Sidmar de Campos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h20 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra Luzia Forti Nalin Faleceu dia 21/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Reinaldo Nalin. Era filha do Sr. José Forti e da Sra. Margarida Ana Lorenzi, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Alberto Nalin casado com Maria das Graças Polezal Tacla Nalin, Flavio Reginaldo Nalin casado com Marileide Eleni Piotto Nalin, Eduardo Geizel Nalin casado com Gleice Regina Assarice Nalin, Ana Beatriz Nalin Poli casada com Andre Ricardo Poli. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/03/2025 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Sinval Sousa Silva Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho do Sr. Sebastião Ramalho da Silva e da Sra. Maria Aparecida Felix de Sousa, era casado com a Sra. Selvina Moreira Mimes; deixa a filha: Emilly Moreira Sousa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.