Ação de Empregabilidade da Mulher vai oferecer mais de 700 vagas

Com o compromisso de fomentar a inclusão no mercado de trabalho e impulsionar a independência financeira das mulheres, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, promove no dia 25/03, a primeira edição da Ação de Empregabilidade da Mulher. O evento, que será realizado no Varejão Central, contará com a participação de mais de 40 empresas e oferecerá mais de 700 vagas exclusivas para o público feminino em diversos setores, como serviços, comércio e indústria. As interessadas nas vagas devem levar currículo (várias cópias), RG e CPF originais.

A ação tem como principal objetivo aproximar empregadores e candidatas, criando um ambiente propício para entrevistas e processos seletivos rápidos, facilitando a recolocação profissional de centenas de mulheres.

O prefeito Helinho Zanatta enfatiza a importância do evento como um marco para a cidade. “Gerar emprego e renda sempre foi uma prioridade da nossa gestão, e sabemos que as mulheres enfrentam desafios extras no mercado de trabalho. Essa ação não apenas cria oportunidades reais de contratação, mas também fortalece a dignidade e a autonomia financeira dessas trabalhadoras, garantindo a elas um futuro mais estável e promissor”, ressalta.