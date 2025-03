Notas de falecimentos | 22/03/2025

SR. ALVARO TEIXEIRA SALES faleceu dia 20/03/2025 na cidade de Charqueada, aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Rosa Lombardi Sales. Era filho do Sr. José Teixeira e da Sra. Honoria Teixeira Martins, falecidos. Deixa as filhas: Silenes casada com Nozor e Solange. Deixa os netos: Vitor casado com Bianca, Luís Fernando casado com Rafaela e os bisnetos: João Miguel, Heitor e Henrique. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/03/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do endereço: Rua Bom Jesus, 180 - Paraisolândia, seguindo para o Cemitério Municipal de Charqueada. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. IVANIR DE CAMPOS CAMARGO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Mario de Campos Camargo e da Sra. Maria Restani Camargo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. José Manoel de Oliveira e da Sra. Pedrina Vitória da Conceição, era casado com a Sra. Maria Lins Alves; deixa os filhos: Maria das Dores de Oliveira Silva, casada com o Sr. Valdir Aparecido da Silva; Aparecido João de Oliveira, viúvo da Sra. Maria Lucia Trocate de Oliveira; Nercide de Oliveira; Cicero João de Oliveira, casado com a Sra. Joana Batista de Oliveira; Carlos Rogerio de Oliveira, casado com a Sra. Sandra Cristina de Oliveira e Jose João de Oliveira, falecido, deixando viúva a Sra. Marleide de Souza Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.