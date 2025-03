Bebê declarado morto volta à vida após oração da avó: 'milagre'

Durante a tentativa de reanimação do bebê por, ao menos, quatro médicos, a mãe da criança, que trabalha como técnica de enfermagem na unidade, pediu para segurá-lo no colo. Do outro lado, a médica começou a preencher os papéis de óbito de Davi.

Segundo um post da médica, feito em perfil de rede social, a criança sofreu afogamento em casa e chegou ao hospital em estado grave, com parada cardiorrespiratória.

O desespero deu lugar à esperança no Hospital São Marcos, em Morro Agudo (SP), na última quinta-feira, 13. O pequeno Davi, de cerca de um ano, havia sido declarado morto após um afogamento, mas voltou a apresentar sinais vitais durante uma oração feita por sua avó. A médica pediatra Marta Dornellas, que atendeu a criança, chegou a assinar o atestado de óbito, mas o rasgou ao perceber que Davi estava vivo.

“Foi uma criança que foi declarada morta. Estávamos em quatro médicos reanimando essa criança e já estávamos preenchendo a transferência do corpinho para o IML, pelo fato de ter sido um acidente. Autorizamos. Ela ficou com o filho no colo, e a avó da criança, que não derramava uma lágrima, teve o poder da oração”, contou a médica.

Ainda segundo Dornellas, no momento em que a avó começou a orar, todos que estavam na sala médica começaram a chorar.

“Ela fez uma oração tão forte que todas as técnicas que estavam em volta começaram a chorar, pois a mãe da criança também é técnica nesse hospital. Ela é uma pessoa muito querida. E essa avó, com o poder de Deus, com essa oração forte, pediu a Deus pelo netinho. Todo mundo começou a chorar: médicos, enfermeiras…”.