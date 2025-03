Notas de falecimentos | 21/03/2025

SRA. DELIR DE APARECIDA VAZ SILVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Laudelino Vaz e da Sra. Zelinda Veiber Vaz, era casada com o Sr. Sebastião Rodrigues da Silveira; deixa os filhos: Clayton da Silveira, falecido e Keli Silveira de Lima, casada com o Sr. Sebastião Italo Candido de Lima. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras – SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras – SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA LUZIA LUCENTINI TURETA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Victorio Lucentini e da Sra. Julia Anna Bonassi Lucentini, era casada com o Sr. Waldomiro Tureta; deixa os filhos: Valdemir Antonio Tureta; Fernando Luis Tureta, casado com a Sra. Roseli Aparecida Tassi Tureta e Reinaldo Tureta, casado com a Sra. Rosangela Cesar Tureta. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANNA DE CAMARGO BARRETO faleceu dia 20/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. José Dutra Barreto. Era filha do Sr. Francisco Bueno de Camargo e da Sra. Luiza Maria dos Santos, falecidos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a Cidade de São Paulo e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 11h, saindo a urna mortuária do Velório da Paz, para o Cemitério da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ED ITHEM RAMOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Paulo Ithem Ramos e da Sra. Amelia Rosa de Oliveira, era casado com a Sra. Vera Lucia Duracenko Ramos; deixa os filhos: Gislaine Duracenko Ramos, casada com o Sr. Jose Bonifacio de Matos Filho; Giseli Duracenko Ramos; Giselda Pereira Duracenko, casada com Margareth Pereira Duracenko; Gisa Duracenko Ramos, casada com o Sr. Wilson Ricardo Giacomini e Elvis Duracenko Ramos, casado com a Sra. Erika Americo. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório foi realizado ontem das 11h00 às 16h00 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ELIAS FERREIRA CAMPOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Francisco Ferreira Campos e da Sra. Josefa Ferreira de Almeida. Deixa os filhos: Elias Miller Campos; Elicesar Mille Campos e Eduardo Mille Campos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ELIZABETTE DORTA STURION faleceu dia 19/03/2025 na cidade de Limeira, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Waldemar Sturion, era filha do Sr. Alcides de Oliveira Dorta e da Sra. Arpalice Martins de Andrade, falecidos. Deixou os filhos: Sonia Dorta Correa Leite Rodrigues casada com José Reynaldo Rodrigues; Sergio Dorta Correa Leite casado com Tania Regina da Silva Leite. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/03/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-02, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.