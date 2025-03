Notas de falecimentos | 20/03/2025

SRA. CLEUSA GERMANO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 52 anos, filha do Sr. João Germano da Silva e da Sra. Adelia Soares da Silva; deixa os irmãos: Maria Aparecida Soares da Silva; Luzia Germano da Silva; Juvenil Germano da Silva, falecido e Ana Alice Soares da Silva, falecida. Deixando também cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO INACIO DA SILVA faleceu dia 19/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 99 anos de idade e era viúvo da Sra. Rita Borges de Souza. Era filho do Sr. José Ignacio da Silva e da Sra. Sebastiana Honoria do Espirito Santo, falecidos. Deixa os filhos: José Antonio da Silva casado com Carmen Teixeira da Silva, Maria José da Silva, Paulo de Fatima da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório, Municipal de Vila Rezende – Sala 02, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. EDIVALDO GOES faleceu dia 18/03/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 61 anos de idade. Era filho do Sr. Heraldo Goes e da Sra. Benizia Cardoso Goes, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento dar-se-á dia 19 às 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. FRANCISCO ADÃO FELIX DA SILVA faleceu dia 19/03/2025 na cidade de Limeira, aos 85 anos de idade e era viúvo da Sra. Valentina Cardoso da Silva. Era filho do Sr. Raymundo Felix da Silva e da Sra. Rosa Bentin da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Maria Felix da Silva Eufrazio, Raimunda Felix da Silva Alves, Marinez Aparecida Felix da Silva Girotto, Celia Regina Felix da Silva Gaioto. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/03/2025 às 16h, saindo a urna mortuária da Rua João Souza Barreto, 42 - Centro, seguindo para o Cemitério Municipal de Iracemápolis. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. IGNEZ BERTHOLDI PIACENTINI faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Bertholdi e da Sra. Benedicta Cardoso Bertholdi, era viúva do Sr. Antonio Orlando Piacentini; deixa os filhos: Silvia Maria Piacentini P. de Almeida, casada com o Sr. Oslei Paes de Almeida; Antonio Orlando Bertholdi Piacentini, casado com a Sra. Angela Marta Poloniato; Ana Lucia Bertholdi Piacentini; Marli Teresinha B. Piacentini Caporali, casada com o Sr. Carlos Alberto Caporali; Maria Ines B. Piacentini Sachs, casada com o Sr. Carlos Eduardo Prates Sachs e Marcia Regina Bertholdi Piacentini, casada com o Sr. Avelino Pereira. Deixa 11 netos, 14 bisnetos, irmãos, cunhado, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 8h às 13h45 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.