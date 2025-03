Alimentos Essenciais para a Recuperação Pós-Treino

? Amêndoas Ricas em gorduras saudáveis, proteínas e vitamina E, as amêndoas ajudam na proteção das células musculares contra os danos causados pelo esforço físico.

Manter uma alimentação equilibrada é fundamental para quem busca um bom desempenho físico. Alguns alimentos desempenham um papel essencial na recuperação muscular e na reposição de nutrientes após a prática de exercícios. A nutricionista Karoline Schast, do Instituto Gourmet, destaca quatro opções ideais para o pós-treino.

???? Iogurte

Fonte de proteínas de alta qualidade, o iogurte contribui para a recuperação muscular. Além disso, seus probióticos favorecem a saúde intestinal e melhoram a absorção de nutrientes.

???? Espinafre

Com alto teor de ferro, o espinafre é essencial para a produção de hemoglobina e transporte de oxigênio para os músculos. Para otimizar a absorção desse nutriente, a dica é combiná-lo com alimentos ricos em vitamina C.

Incluir esses alimentos na rotina pode fazer toda a diferença na recuperação e no rendimento dos treinos. ????