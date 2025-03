Notas de falecimentos | 19/03/2025

SR. DAURY DA SILVA faleceu dia 17/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Neuza Maria Chiodi da Silva.

Era filho do Sr. José da Silva e da Sra. Maria Lima da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Silvio José da Silva casado com Sidneia F. da Silva, Daury da Silva Junior casado com Jucilene Ferreira dos Santos e Alexandre Luis da Silva casado com Euza Soares Barbosa Soares da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h saindo a urna mortuária da residência – Rua Adelina Tarsia, 684 – Bairro Algodoal – Piracicaba/SP, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Ipeuna. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

DENIS GONÇALVES DE SOUZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Djalma Santos de Souza, falecido e da Sra. Zelia Maria Gonçalves de Souza; deixa os filhos: Stefani; Deivide; Douglas e Jenifer. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. LEONILDA APARECIDA GABINI faleceu dia 17/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Carlos Caetano da Silva. Era filha do Sr. Pedro Gabini e da Sra. Palmira de Campos Gabini, falecidos. Deixa as filhas: Claudia Caetano da Silva, Aparecida Roseli Galvão, já falecida. Deixa os enteados: Carlos Caetano da Silva casado com Elisabete Pacheco da Silva, Valdemir Aparecido Caetano da Silva casado com Eliana Tabai da Silva, Paulo Sergio Caetano da Silva casado com Lucia Helena Tegão, Adenilson Caetano da Silva casado com Marilaine Regina Guedes Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/03/2025 as 17h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 02 seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.