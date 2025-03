Ex-BBB Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada interrompeu sua agenda profissional para priorizar a saúde mental. Segundo comunicado oficial, ela foi internada em uma clínica de reabilitação há cerca de uma semana. A ausência da artista foi notada em eventos importantes, como a pré-estreia do filme Vitória, no qual atua ao lado de Fernanda Montenegro, e um show em São Paulo com Giovani Cidreira.

De acordo com sua equipe, a decisão foi tomada após um período difícil, marcado por crises de depressão e uso abusivo de substâncias. "Neste momento, a artista está se dedicando integralmente ao seu bem-estar", informou a assessoria, que também pediu respeito e privacidade.