Notas de falecimentos | 18/03/2025

SRA. ALTAIR MARIA JOSÉ GALDINHO JOSÉ faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Antonio Galdino e da Sra. Maria de Lourdes Galdino, era viúva do Sr. Vitorio Jose; deixa os filhos: Adalberto Jose, casado com a Sra. Jocimara Jose; Solange Jose Bigeli, viúva do Sr. Ademir Bigeli; Edigelson Jose, casada com o Sr. Valdecir Marcos Giovanetti; Jeane Girlei Jose, casada com o Sr. Girlei; Silmara Jose, casada com o Sr. Elias; Alessandro Jose; Rodrigo Jose, casado com a Sra. Marcia Aparecida Ribeiro Jose; João Paulo Jose; Vitorio Jose, falecido; Daniela Jose, falecida e Jeferson Jose, falecido. Deixando também netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

MENINA: ANA LIVIA RONDON RAMOS faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Leonardo Ramos Oliveira e da Sra. Ana Clara da Silva Rondon Ramos. Deixa os avós: Adilson Gonçalves Oliveira; Irene Ramos Ferreira; Carlos Rodrigo Aparecido Rondon e Vanessa Barreto da Silva Rondon. Deixa também tios, tias, demais familiares. Seu sepultamento será realizado hoje, às 9h no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.



SRA. ANNA GOMES VIEIRA faleceu anteontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Manuel Gomes da Silva e da Sra. Izabel da Silva Silveira, era viúva do Sr. Geraldo Vieira Azevedo; deixa os filhos: Benedita Vieira Bomtorin, casada com o Sr. Valdir Bomtorin e Mauricio Aparecido Vieira Azevedo. Deixa os netos: Vitor Vieira Bomtorin e Viviane Vieira Bomtorin, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h do Velório Memorial São Pedro/SP, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO CARLOS DE CAMARGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Moacyr de Camargo e da Sra. Aurora Teixeira de Camargo, era casado com a Sra. Maria Aparecida Francisco de Camargo; deixa os filhos: Marcelo Leandro de Camargo; Monica Perla de Camargo e Antonio Carlos de Camargo Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 8h às 12h na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 12h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.