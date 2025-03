Notas de falecimentos | 15/03/2025

SRA. ANA LÚCIA MANUEL DE ALMEIDA faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 57 anos, filha do Sr. Helio Izauro Manuel, falecido e da Sra. Maria Benedicta Pires Manuel; deixa os filhos: José Augusto de Almeida; Samuel de Almeida, falecido; Priscila de Almeida, falecida; Robson Cardoso, falecido; Natalia Rebeca Azevedo dos Reis; Jéssica Graziela Azevedo dos Reis; Ana Julia Azevedo dos Reis e João Vitor Manuel Azevedo dos Reis. Deixa também netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 9h do Velório Memorial São Pedro da cidade de São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANDERSON ALVES DEFANTE faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho do Sr. Ademir Aparecido Defante e da Sra. Maria das Dores Alves do Nascimento Defante; deixa as filhas: Lavinia Eleoterio Defante e Rian Eleoterio Defante. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIETA POLETO NOLASCO faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Luiz Poleto e da Sra. Elisa Suta, era viúva do Sr. Silvano Nolasco de Moraes; deixa os filhos: Laudomiro Nolasco de Moraes, casado com a Sra. Sandra Regina Broggio; Silvano Nolasco de Moraes, casado com a Sra. Vera Lucia Garavello e Jose Luiz Nolasco de Moraes, casado com a Sra. Crelia Roselis Nolasco, ambos falecidos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Esmeralda”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.