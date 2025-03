35ª Paixão de Cristo: Ensaios continuam no Engenho Central

Os ensaios para a 35ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba continuam neste domingo (16), no Engenho Central. As atividades começam às 9h e seguem até o meio-dia. A Paixão de Cristo é promovida pela Associação Cultural e teatral Guarantã.

Ainda há vagas para aqueles que estiverem interessados em fazer figuração para compor o elenco do espetáculo, mas somente para maiores de idade. As vagas são limitadas e serão feitas neste domingo, no mesmo horário dos ensaios, sendo necessário apresentar RG / CPF; NIT PIS; e endereço completo. Os ensaios já contarão com as gravações do texto do espetáculo, gravados durante o carnaval no estúdio Lab Sound. O acervo cenográfico do espetáculo, que fica armazenado na sede da Associação Guarantã, também já começou a ser transportado para o Engenho Central.

Em 2025, a Paixão de Cristo de Piracicaba acontecerá entre os dias 16 e 20 de abril e, pelo segundo ano consecutivo, a direção do espetáculo realizado durante a Semana Santa, estará sob o comando de Raul Rozados e Carla Sapuppo, que assumem pela quarta vez o compromisso de assinar a montagem teatral.