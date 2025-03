Notas de falecimentos | 14/03/2025

SRA. LEONILDA AMSTALDEN (TIA NIDA) faleceu dia 12/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era filha do Sr. Emilio Amstalden e da Sra. Guilhermina Danelon, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/03/2025 às 11h, saindo a urna mortuária do Velório no Parque da Ressurreição – Sala Standard, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSÉ PEREIRA DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho dos finados Sr. Tiburtino Pereira da Silva e da Sra. Minervina Pereira de Lacerda, era casado com a Sra. Maria Pereira da Conceição. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANA MARIA PELLAEZ GARCIA BARBOZA faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Manoel Pellaez e da Sra. Izabel Garcia Pellaez, era casada com o Sr. Carlos Wilson Barboza; deixa o filho: Wagner Wilson Barbosa, viúvo da Sra. Rosana Aparecida Fernandes Barbosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h às 14h na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais. SR. ANTONIO JOSÉ MARIA (XOXOX) faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Aristides Jose Maria e da Sra. Rosa José Maria, era viúvo da Sra. Maria da Conceição Maciel Maria; deixa as filhas: Agatha Raphaela José Maria e Tabata Gabriela José Maria, falecida. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MAGALI APARECIDA LONGATO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Leandro Longato e da Sra. Thereza Esterdi Longato, era casada com o Sr. Cicero da Silva Ramos; deixa os filhos: Flavio Aparecido da Silva e Flaviane Aparecida da Silva. Deixa o neto Leonardo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA APARECIDA SIQUEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Milton Bernardo Siqueira e da Sra. Nadir Mendes Siqueira; deixa os filhos: Viviane Aparecida Frederico; Ivan Juliano Frederico; Fabiana Siqueira Frederico; Maria Jolvana Siqueira Frederico Correa, casada com o Sr. Alexandre Junior Correa; Meiriele Siqueira Frederico Souza, casada com o Sr. Joceir Pereira de Souza; Jessica Siqueira Frederico e Allef Luigi Frederico. Deixa 13 netos, 1 bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Municipal de Santa Maria da Serra, para o Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA FERREIRA DE ARAUJO MATOS faleceu dia 13/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casada com o Sr. Alberto Polucena Matos. Era filha do Sr. Clemente Ferreira de Araujo e da Sra. Sebastiana Ferreira dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Juvenal, Geraldo, João, Leonilda, Maria, José, falecido e Nelson, falecido. Deixa noras, genros, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h, saindo a urna mortuária do Velorio Municipal de Vila Rezende – Sala 01, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.



SRA. SEBASTIANA DA SILVA SERTORE faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Honorio da Silva e da Sra. Joana Maria da Silva, era viúva do Sr. Alcindo Jose Sartore; deixa os filhos: Silvana Maria Sartore, viúva do Sr. Valter Irineu Sotto; Solange Cristina Sartore, casada com o Sr. Ariovaldo de Oliveira; Rinaldo Sartore, casado com a Sra. Neide Dini Sartore; Reginaldo Sartore, casado com a Sra. Marcia Gonçalves Sartore; Claudia Regina Sartore Nunes, casada com o Sr. Amauri Nunes e Ivana Sartore, casada com o Sr. Marcelo de Souza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala “Premium”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.