Notas de falecimentos | 13/03/2025

SR. AGGEU DE SIQUEIRA GONÇALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 88, filho dos finados Sr. Jose Laudelino Gonçalves e da Sra. Maria Luiza de Siqueira Gonçalves, era casado com a Sra. Anacleta Ignacio Gonçalves; deixa as filhas: Ana Lucia Gonçalves Morari, casada com o Sr. Joao Paulo Morari e Marisa Claudia Gonçalves. Deixa os netos: Mariana e Enzo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h do Velório Municipal de Amparo/SP, para o Cemitério Municipal Silvestre na Cidade de Amparo/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. DEUSDEDITE FERREIRA DE ALMEIDA faleceu dia 11/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade. Era filho do Sr. Francolino Luiz Ferreira e da Sra. Albertina Maria de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Edilson, Eliane, Elizabete e Edson. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/03/2025 às 10h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ELY ROBERTO STOREL faleceu dia 11/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Edna Maria Nozella Storel. Era filho do Sr. Segundo Storel e da Sra. Percides Furlan Storel, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Nozella Storel casado com Flavia Cristina Carbinatto Storel, André Nozella Storel casado com Elaine Cristina Zaia Storel. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/03/2025 às 13h, saindo a urna mortuária do Velorio Parque da Ressurreição – Sala A, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.