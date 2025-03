Surfista é atacado por tubarão na frente de namorada e desaparece

Segundo o jornal britânico Daily Mail, as autoridades interromperam as buscas pelo corpo dele após dois dias de tentativas de localização.

Um surfista amador chamado Steven Payne, de 37 anos, foi atacado por um tubarão na frente de sua namorada e do cachorro do casal em uma praia isolada da Austrália na segunda-feira, 10.

Ele surfava em águas na altura do peito, a 50 metros da costa, no momento do ataque. Sua namorada, junto com outros banhistas, testemunhou a cena, mas não conseguiu ajudá-lo.

A prancha de surfe dele foi encontrada flutuando nas proximidades, com marcas de mordidas visíveis.