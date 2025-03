Ex-CEO de fabricante diz que os carros elétricos são uma porcaria

Peter Rawlinson, ex-chefe de engenharia da Tesla e ex-CEO da Lucid Motors, tem se destacado por sua postura crítica em relação à maioria dos carros elétricos atualmente disponíveis no mercado. Com uma trajetória sólida nas principais montadoras de carros, como Jaguar e Lotus, e seu papel fundamental no desenvolvimento do Model S da Tesla, Rawlinson se tornou uma figura importante no setor de veículos elétricos. Em entrevista à Autocar, o executivo expressou suas opiniões sobre os desafios da indústria, destacando o que considera ser uma abordagem equivocada de muitos fabricantes.

Rawlinson afirmou que a maioria dos carros elétricos disponíveis hoje são ineficientes, citando a tendência de se priorizar o aumento do tamanho das baterias para garantir maior autonomia, em vez de focar na eficiência do consumo de energia. "Você pode atingir a autonomia de duas maneiras. Uma é o tamanho da bateria e a outra é a eficiência", explicou. Ele destacou que, ao invés de buscar maior eficiência energética, muitos fabricantes optam por baterias maiores e mais pesadas, o que, segundo ele, resulta em carros mais caros e pesados sem uma real otimização no uso dos recursos.