Aparecida no centro da eleição

Capital da fé católica no Brasil, Aparecida está localizada em uma região que historicamente ocupa posição simbólica no debate nacional sobre religião e política. O Santuário Nacional, maior templo mariano do mundo, e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) passaram a ser envolvidos na disputa eleitoral.

A controvérsia ganhou força depois de uma declaração de Flávio Bolsonaro sobre Jesus Cristo. Em vídeo publicado em 24 de agosto, o candidato afirmou que, caso fosse eleito, um de seus primeiros atos seria “decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.

A fala ganhou novos contornos porque envolve diferentes interpretações dentro do próprio cristianismo. A devoção a Nossa Senhora e seu papel como intercessora fazem parte da tradição católica, enquanto outras denominações cristãs não reconhecem Maria da mesma maneira.