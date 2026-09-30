Um relatório produzido pela CBJP (Comissão Brasileira de Justiça e Paz), organismo ligado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), reúne um histórico de ataques contra a entidade e bispos católicos desde 2018.

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O levantamento aponta 58 episódios atribuídos a integrantes e apoiadores da direita bolsonarista, incluindo acusações, ofensas, ameaças e tentativas de associar a Igreja Católica ao PT e ao comunismo.