A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026, uma mensagem em que coloca o país sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

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A publicação ocorre após uma semana marcada por uma polêmica envolvendo a entidade religiosa e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).