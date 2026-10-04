A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026, uma mensagem em que coloca o país sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
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A publicação ocorre após uma semana marcada por uma polêmica envolvendo a entidade religiosa e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).
“Confiamos nossa Pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para construirmos juntos um Brasil reconciliado, soberano, justo e fraterno”, escreveu a CNBB em uma publicação no X.
A mensagem foi acompanhada da hashtag #Eleições2026 e faz referência à padroeira brasileira, que esteve no centro de uma disputa política na reta final da campanha presidencial.
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Acusação
Flávio Bolsonaro acusou a CNBB de contribuir para a divulgação de conteúdos falsos relacionados à sua candidatura. Mensagens que circularam nas redes sociais afirmavam que o senador pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.
O candidato do PL nega ter defendido a mudança e afirma ser alvo de uma campanha de desinformação. A polêmica teve origem em um projeto de lei apresentado por outro parlamentar há quase duas décadas e que acabou arquivado.
A campanha de Flávio Bolsonaro também acionou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para pedir a retirada de publicações que, segundo a equipe do candidato, atribuíam a ele uma posição que nunca teria defendido.
CNBB negou acusação
A CNBB negou ter participado da divulgação do conteúdo e cobrou do candidato provas sobre a acusação. Em nota divulgada durante a polêmica, a entidade afirmou que “mentira não se combate a outra mentira”.
A nova manifestação da entidade ocorre no próprio dia da votação do primeiro turno, quando os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governador, senador e deputados.