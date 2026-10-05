Aparecida, cidade conhecida nacionalmente pela Basílica Nacional, deu uma vitória expressiva a Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial. O candidato recebeu 12.371 votos, o equivalente a 58,30% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 6.815 votos (32,12%).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A diferença entre os dois foi de 5.556 votos, ou 26,18 pontos percentuais. Os números consideram a apuração das 86 seções da Zona Eleitoral 0190, totalizadas em 100%.