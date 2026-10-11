A rodovia Presidente Dutra já registrou a passagem de 33.868 romeiros em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, desde o início de outubro. O balanço foi atualizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 9h11 deste domingo (11), no pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, durante a movimentação de peregrinos para as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta segunda-feira (12).

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O número representa o total de peregrinos contabilizados no ponto de monitoramento desde o dia 1º de outubro. A expectativa da PRF e da RioSP, concessionária responsável pela rodovia, é de que mais de 40 mil romeiros utilizem os caminhos em direção ao santuário até o feriado.