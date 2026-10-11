A rodovia Presidente Dutra já registrou a passagem de 33.868 romeiros em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, desde o início de outubro. O balanço foi atualizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 9h11 deste domingo (11), no pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, durante a movimentação de peregrinos para as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta segunda-feira (12).
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O número representa o total de peregrinos contabilizados no ponto de monitoramento desde o dia 1º de outubro. A expectativa da PRF e da RioSP, concessionária responsável pela rodovia, é de que mais de 40 mil romeiros utilizem os caminhos em direção ao santuário até o feriado.
A movimentação é intensa na véspera da principal celebração religiosa de Aparecida. Na manhã deste domingo, a Via Dutra apresenta dois trechos de tráfego carregado no sentido Rio de Janeiro, que somam cerca de 21 quilômetros, entre Pindamonhangaba e Taubaté.
Dutra tem 21 km de trânsito intenso
Em Pindamonhangaba, o fluxo está carregado na pista expressa entre os quilômetros 84 e 71, em um trecho de 13 quilômetros. Já em Taubaté, a lentidão se concentra entre os quilômetros 111 e 103, em mais oito quilômetros.
Os dois segmentos não formam uma fila contínua, mas refletem o aumento da circulação de veículos e a presença de peregrinos que seguem a pé ou de bicicleta para Aparecida.
No sentido São Paulo, há uma interdição na altura do quilômetro 17, com aproximadamente oito quilômetros de congestionamento.
A presença de pedestres e ciclistas em diferentes pontos da rodovia exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente nos trechos em que os romeiros utilizam o acostamento para caminhar.
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PRF registra mais de 1.800 infrações
A Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 segue até 13 de outubro. Nos primeiros oito dias de fiscalização, a PRF registrou mais de 1.800 infrações de trânsito.
Entre as irregularidades identificadas está o uso do celular ao volante, comportamento que aumenta o risco de acidentes, especialmente em locais com grande concentração de peregrinos.
A fiscalização conta com equipes em diferentes pontos da Dutra, além do apoio de helicóptero e drones. Os equipamentos são utilizados em trechos de São José dos Campos e Roseira para identificar infrações e situações de risco.
Segundo a PRF, a distração provocada pelo celular pode levar o motorista a perder o controle do veículo ou invadir o acostamento, colocando em perigo quem percorre a rodovia a pé.
Dirigir manuseando o telefone celular é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Dois ciclistas morrem na Carvalho Pinto
A mobilização de romeiros também é marcada por acidentes graves nas rodovias da região. Dois ciclistas morreram em ocorrências na Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, em um intervalo inferior a 24 horas.
O caso mais recente ocorreu na noite de sábado (10), por volta das 20h59, no quilômetro 96, no sentido leste da rodovia, durante uma garoa.
Segundo informações da Ecovias Leste Paulista, o ciclista foi atingido por um automóvel que trafegava à frente de um Honda Fit. Com o impacto, ele foi lançado contra o para-brisa do Honda Fit e caiu na pista.
A ocorrência foi inicialmente registrada como atropelamento, mas a classificação foi posteriormente alterada para colisão traseira. O veículo apontado como responsável pelo primeiro impacto não foi identificado e deixou o local.
Na manhã do mesmo sábado, Gilberto Dom Pedro, de 59 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na Carvalho Pinto. Morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele participava de uma romaria de bicicleta com destino a Aparecida, acompanhado do irmão e de outros ciclistas.
O grupo foi atingido no acostamento. Gilberto sofreu traumatismo craniano grave e morreu no local. O irmão dele, de 66 anos, teve uma lesão em um dos braços, enquanto um terceiro ciclista também foi atingido e precisou de atendimento médico.
Adolescente foi atropelado na Dutra
Outro acidente envolvendo um peregrino ocorreu na tarde de quinta-feira (8), no quilômetro 103,7 da Via Dutra, em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro.
Um adolescente de 15 anos foi atingido por um caminhão no acostamento. Segundo a PRF, o motorista não conseguiu frear a tempo por causa do congestionamento e deslocou o veículo para o acostamento para evitar uma colisão com outros automóveis.
O jovem recebeu os primeiros atendimentos no local, foi imobilizado e levado consciente ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba.
A equipe da PRF que atendeu à ocorrência acompanhou o adolescente até a unidade de saúde e realizou os procedimentos para identificação e registro do acidente.
Com a proximidade do feriado de 12 de outubro, a orientação das autoridades é que os motoristas respeitem os limites de velocidade, evitem distrações ao volante e redobrem a atenção nos trechos com concentração de romeiros.