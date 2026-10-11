Um ciclista morreu em um acidente na noite de sábado (10), no km 96 da rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 20h59, no sentido leste da rodovia, durante uma garoa.
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Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a vítima foi atingida por um automóvel que trafegava à frente de um Honda Fit. Com o impacto, o ciclista foi lançado contra o para-brisa do Honda Fit e, em seguida, caiu no chão.
A dinâmica do acidente foi registrada inicialmente como atropelamento, mas a classificação foi posteriormente alterada para colisão traseira. O veículo que teria atingido o ciclista não foi identificado e deixou o local.
Quatro pessoas saíram ilesas
Além da vítima fatal, quatro pessoas que estavam em um automóvel saíram ilesas, conforme o registro da ocorrência.
A Polícia Técnica esteve no local para os trabalhos de perícia. A bicicleta foi removida pela Polícia de Área, e o corpo foi retirado por uma equipe funerária durante a madrugada de domingo (11).
O Honda Fit também foi removido da rodovia por um guincho.
Interdições na Carvalho Pinto
O acidente provocou a interdição da faixa 3 no sentido leste até 0h01 de domingo. O acostamento permaneceu interditado até 0h45.
As circunstâncias da colisão e a identidade da vítima não foram informadas no registro disponibilizado.
Segunda morte na rodovia
Trata-se da segunda morte de ciclista na rodovia Carvalho Pinto em menos de 24 horas. Na manhã de sábado, Gilberto Dom Pedro, 59 anos, morreu atropelado por um caminhão na estrada.
Morador de Guarulhos, na Grande São Paulo, ele seguia de bicicleta com o irmão e outros ciclistas em uma romaria com destino a Aparecida quando o grupo foi atingido no acostamento.
Gilberto sofreu um grave traumatismo craniano e morreu no local. O irmão dele, de 66 anos, teve uma lesão em um dos braços. Um terceiro ciclista também foi atingido e precisou de atendimento médico.