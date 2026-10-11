Um ciclista morreu em um acidente na noite de sábado (10), no km 96 da rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 20h59, no sentido leste da rodovia, durante uma garoa.

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Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a vítima foi atingida por um automóvel que trafegava à frente de um Honda Fit. Com o impacto, o ciclista foi lançado contra o para-brisa do Honda Fit e, em seguida, caiu no chão.