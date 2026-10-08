08 de outubro de 2026
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ATROPELAMENTO

Caminhão atropela romeiro de 15 anos na Via Dutra, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Adolescente foi atendido pela PRF (imagem ilustrativa)
Adolescente foi atendido pela PRF (imagem ilustrativa)

Um romeiro de 15 anos foi atropelado por um caminhão na tarde desta quinta-feira (8), na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Taubaté. O acidente ocorreu no km 103,7, na pista sentido Rio de Janeiro, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

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De acordo com a corporação, o motorista do caminhão não conseguiu parar a tempo devido ao congestionamento na rodovia. Para evitar uma colisão com outros veículos, ele deslocou o caminhão para o acostamento, onde atingiu o adolescente.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente e foi imobilizada pela equipe de socorro. Em seguida, o jovem foi levado consciente por uma ambulância ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba.

A equipe da PRF responsável pelo primeiro atendimento acompanhou o adolescente até o hospital para prestar apoio e concluir os procedimentos de coleta de informações e identificação relacionados à ocorrência.

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