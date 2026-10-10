Um carro que transportava casal de avós e o neto de 3 anos ficou prensado entre dois caminhões durante um engavetamento na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na manhã deste sábado (10), por volta das 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O motorista do automóvel sofreu ferimentos graves, ficou preso às ferragens e precisou de atendimento especializado. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na pista por volta das 10h para transportar a vítima a um hospital.