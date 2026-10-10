Um carro que transportava casal de avós e o neto de 3 anos ficou prensado entre dois caminhões durante um engavetamento na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na manhã deste sábado (10), por volta das 9h.
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O motorista do automóvel sofreu ferimentos graves, ficou preso às ferragens e precisou de atendimento especializado. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na pista por volta das 10h para transportar a vítima a um hospital.
O acidente ocorreu por volta das 9h, no km 103 da Dutra, na pista sentido São Paulo.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão atingiu a traseira do carro de passeio. Com o impacto, o automóvel foi projetado para a frente e bateu na traseira de outra carreta, ficando espremido entre os dois veículos de carga.
O homem ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate trabalharam para retirá-lo do veículo. A mulher que estava no carro teve ferimentos leves.
A criança de 3 anos saiu ilesa. De acordo com a PRF, o menino estava acomodado na cadeirinha no momento da colisão. A corporação confirmou que os três ocupantes do automóvel eram avós e neto.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e provocou a interdição da pista sentido São Paulo durante o atendimento. O caso foi registrado pela PRF como sinistro de trânsito.
Às 10h36, a PRF informou que o motorista foi retirado das ferragens em estado grave, mas consciente e orientado. Ele será transportado por via terrestre ao Pronto-Socorro em Taubaté. Equipe de motociclistas da PRF fará a escolta até o hospital para agilizar o deslocamento.