A operação Romaria Segura 2026 já realizou cerca de 30 mil atendimentos a pedestres e ciclistas que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.
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O balanço da RioSP, concessionária responsável pela Via Dutra, considera os dois primeiros dias de funcionamento dos Pontos de Orientação, entre quarta-feira (7) e quinta-feira (8).
As estruturas estão distribuídas ao longo da Via Dutra, entre Arujá e Aparecida, e na Rota da Luz, com início em Taubaté. O objetivo é orientar os peregrinos e oferecer itens que aumentam a visibilidade e ajudam a prevenir acidentes durante o trajeto até o maior santuário mariano do país.
O levantamento considera as abordagens realizadas entre as 6h de quarta-feira e a meia-noite de quinta-feira. Como um mesmo romeiro pode passar por mais de um ponto de atendimento, o número não representa necessariamente a quantidade de pessoas diferentes atendidas.
No mesmo período, cerca de 20 mil romeiros passaram pela praça de pedágio da Via Dutra em Pindamonhangaba.
Água e equipamentos de segurança
Durante a operação, as equipes distribuem garrafas de água, coletes e fitas refletivas, além de lanternas para ciclistas. Na Rota da Luz, os peregrinos também recebem frutas para ajudar na alimentação durante a caminhada.
Na Via Dutra, o balanço parcial aponta a distribuição de 21 mil coletes, 20 mil fitas refletivas, 21 mil garrafas de água e 260 lanternas para bicicletas.
Na Rota da Luz, foram entregues 300 coletes, 20 fitas refletivas, mil garrafas de água e 25 lanternas. As equipes também disponibilizaram 40 quilos de bananas e 40 quilos de maçãs.
Além da entrega dos materiais, os profissionais orientam os romeiros sobre a circulação correta de pedestres e ciclistas, especialmente nos trechos de maior movimento e nos períodos de pouca luminosidade.
Pontos de orientação
Os Pontos de Orientação da Romaria Segura 2026 funcionarão 24 horas por dia até domingo (11). Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o atendimento será realizado das 6h às 14h.
Em seu segundo ano, a iniciativa conta com a parceria da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Aproximadamente 500 profissionais participam da operação, com foco na prevenção de acidentes e na orientação dos peregrinos.
A localização dos pontos pode ser consultada no [mapa interativo da Romaria Segura (acesse aqui), que permite identificar os locais de atendimento ao longo do percurso.
Romaria mais segura
Quem vai caminhar ou pedalar em direção ao Santuário Nacional deve adotar medidas para reduzir os riscos durante o trajeto.
Entre as principais recomendações estão o uso de roupas claras e coletes refletivos, além de lanternas para deslocamentos à noite ou em locais com pouca iluminação. Em caso de chuva, a orientação é interromper o percurso e aguardar condições mais seguras. Durante a noite, os peregrinos devem descansar em locais apropriados.
Também é importante respeitar o sentido de circulação: pedestres devem caminhar no sentido contrário ao fluxo dos veículos, enquanto ciclistas precisam seguir no mesmo sentido do trânsito.
Para os motoristas, a recomendação é reduzir a velocidade nos trechos com concentração de romeiros, redobrar a atenção nos acessos à Via Dutra, manter distância segura de pedestres e ciclistas e respeitar a sinalização ao longo da rodovia.
Com o aumento do fluxo de peregrinos nos dias que antecedem 12 de outubro, a atenção de motoristas, pedestres e ciclistas é fundamental para evitar acidentes durante a tradicional romaria até Aparecida.