A operação Romaria Segura 2026 já realizou cerca de 30 mil atendimentos a pedestres e ciclistas que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

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O balanço da RioSP, concessionária responsável pela Via Dutra, considera os dois primeiros dias de funcionamento dos Pontos de Orientação, entre quarta-feira (7) e quinta-feira (8).