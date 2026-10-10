O arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, fez um apelo contra a polarização política e os discursos de ódio às vésperas do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12).

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Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, ele afirmou que deve-se ir ao Santuário Nacional de Aparecida motivados pela fé, e não para alimentar conflitos relacionados à disputa eleitoral.