O papa Leão 14 fez uma menção especial a Nossa Senhora Aparecida durante a Audiência Geral realizada nesta quarta-feira (7), na Praça São Pedro, no Vaticano. O pontífice pediu que a Padroeira do Brasil interceda pelos brasileiros e proteja suas famílias.

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A referência ocorreu durante a saudação aos peregrinos de língua portuguesa, com destaque para os grupos vindos do Brasil e de Portugal. O papa lembrou a proximidade do dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, data que também marca o Dia das Crianças e é feriado nacional no Brasil.