O papa Leão 14 fez uma menção especial a Nossa Senhora Aparecida durante a Audiência Geral realizada nesta quarta-feira (7), na Praça São Pedro, no Vaticano. O pontífice pediu que a Padroeira do Brasil interceda pelos brasileiros e proteja suas famílias.
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A referência ocorreu durante a saudação aos peregrinos de língua portuguesa, com destaque para os grupos vindos do Brasil e de Portugal. O papa lembrou a proximidade do dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, data que também marca o Dia das Crianças e é feriado nacional no Brasil.
“Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Confio todos vós e as vossas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora vos proteja sempre! Deus vos abençoe!”, declarou Leão 14.
A saudação foi divulgada pelo Vaticano e ganhou destaque entre os brasileiros presentes na Praça São Pedro. A mensagem reforçou a proximidade com os fiéis brasileiros às vésperas da principal celebração religiosa dedicada à santa no país.
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Aparecida e o cenário político
Além da dimensão religiosa, Nossa Senhora Aparecida esteve no centro de debates públicos no Brasil nas últimas semanas, em meio à disputa eleitoral de 2026.
A discussão ganhou força nas redes sociais após a circulação de publicações que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a uma suposta proposta para retirar da santa o título de padroeira do Brasil.
Não há atualmente no Congresso Nacional projeto de lei propondo a retirada do título de Nossa Senhora Aparecida. Uma proposta com esse teor chegou a tramitar na Câmara dos Deputados, mas foi arquivada em 2007.
A controvérsia também chegou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ao STF (Supremo Tribunal Federal), além de provocar manifestações da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
Flávio Bolsonaro afirmou que o PT teria criado uma “fake news” sobre o assunto “com ajuda” da CNBB. A declaração, porém, não foi acompanhada de provas de que integrantes da entidade tenham participado da disseminação da informação.
A manifestação de Leão 14 ocorre às vésperas de 12 de outubro, quando milhões de brasileiros celebram Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do país.