O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resiste à possibilidade de visitar o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, antes do primeiro turno das eleições.
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Segundo relatos divulgados pela CNN Brasil, o petista tem demonstrado contrariedade à ideia e reafirmado que não pretende fazer exploração eleitoral da fé.
A possibilidade de uma visita à Basílica de Aparecida vinha sendo defendida por integrantes da campanha petista como uma forma de ampliar o diálogo com o eleitorado católico.
A estratégia ganhou força na reta final da disputa, especialmente diante da movimentação de grupos religiosos e de manifestações de integrantes da Igreja Católica relacionadas ao cenário eleitoral.
A discussão voltou a ganhar força nesta quinta-feira (24), após a circulação de vídeos nas redes sociais sugerindo que o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, apoiaria uma proposta para retirar Nossa Senhora Aparecida da condição de Padroeira do Brasil.
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Flávio nega proposta
Flávio Bolsonaro negou a informação e afirmou que não existe projeto de sua autoria com esse objetivo. A declaração foi feita após a repercussão dos conteúdos nas redes sociais.
A informação que voltou a circular está relacionada a um projeto de lei apresentado em 2007 pelo então deputado federal Professor Victório Galli. A proposta pretendia alterar a denominação de Nossa Senhora Aparecida na legislação relacionada ao feriado de 12 de outubro, mas foi arquivada pela Câmara dos Deputados em 2008 e não está em tramitação atualmente.
Mesmo com a negativa de Flávio, a polêmica levou integrantes da campanha de Lula a retomarem a sugestão de uma visita do presidente à Basílica de Aparecida. A ideia, porém, continua sendo rejeitada pelo petista, segundo os relatos divulgados.
Alckmin publica vídeo
Em meio à repercussão, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) publicou um vídeo nas redes sociais direcionado a eleitores católicos. Na gravação, afirmou que, enquanto ele e Lula estiverem no governo, as tradições religiosas serão "protegidas e preservadas".
Alckmin também destacou que o Brasil deve respeitar diferentes religiões e manter as tradições católicas. A manifestação ocorreu justamente no momento em que a questão religiosa passou a ocupar espaço maior no debate eleitoral.
“Defendemos que o Brasil é um país que tem respeito por todas as religiões e capaz de conservar pacificamente as tradições católicas”, disse Alckmin, que é frequentador regular do Santuário Nacional de Aparecida.
* Com informações da CNN Brasil