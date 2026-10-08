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FÉ E POLÍTICA

Flávio Bolsonaro deve ficar em Brasília no Dia da Padroeira

Por Da Redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
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Flávio Bolsonaro deve ficar em Brasília no Dia da Padroeira
Flávio Bolsonaro deve ficar em Brasília no Dia da Padroeira

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, deve permanecer em Brasília na próxima segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida. Apesar de sugestões de aliados para que ele visitasse o Santuário Nacional, o parlamentar avalia participar de um evento católico na capital federal.

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A possibilidade de uma visita a Aparecida, no Vale da Fé foi discutida após a repercussão de uma informação falsa, que circulou na reta final do primeiro turno, segundo a qual Flávio defenderia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

Campanha avalia riscos de visita a Aparecida

Segundo informações de bastirores, dois fatores pesaram na avaliação da campanha para que o candidato não vá à Basílica na data religiosa. Um deles é a possibilidade de a visita ser interpretada como uma tentativa de aproximação eleitoral com os católicos, já que Flávio se declara evangélico.

A avaliação é de que a presença do senador no principal santuário mariano do país poderia gerar questionamentos de adversários políticos em meio à disputa presidencial.

Outro aspecto considerado é a localização de Aparecida, no Vale do Paraíba, região de origem do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que disputa a reeleição na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alckmin é natural de Pindamonhangaba, município localizado a cerca de 30 quilômetros de Aparecida, e se declara católico.

Flávio teve 58,3% dos votos em Aparecida

Apesar da repercussão da polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, a campanha de Flávio Bolsonaro destacou o desempenho do candidato nas urnas no município durante o primeiro turno.

Em Aparecida, o senador recebeu 58,30% dos votos, enquanto Lula obteve 32,12%.

A votação foi citada pela campanha do PL após a circulação da informação falsa sobre uma suposta proposta de retirar o título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, é feriado nacional e reúne milhares de fiéis no Santuário Nacional, no Vale do Paraíba. A data também coincide com as celebrações do Dia das Crianças.

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