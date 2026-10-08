O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, deve permanecer em Brasília na próxima segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida. Apesar de sugestões de aliados para que ele visitasse o Santuário Nacional, o parlamentar avalia participar de um evento católico na capital federal.

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A possibilidade de uma visita a Aparecida, no Vale da Fé foi discutida após a repercussão de uma informação falsa, que circulou na reta final do primeiro turno, segundo a qual Flávio defenderia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

Campanha avalia riscos de visita a Aparecida