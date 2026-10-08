O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou presença na missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na manhã da próxima segunda-feira (12), no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.
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Católico praticante, Alckmin mantém há cerca de 40 anos a tradição de participar da celebração no feriado de 12 de outubro, dedicado à Padroeira do Brasil. Em 2026, porém, a devoção à santa também ganhou espaço no debate político, em meio à disputa pela Presidência da República.
A polêmica começou após a circulação de um boato falso nas redes sociais de que o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Evangélico, Flávio negou a informação.
Mesmo após a negativa, o episódio foi explorado por adversários políticos durante a campanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alckmin e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, abordaram o assunto.
Na reta final do primeiro turno, o vice-presidente chegou a publicar um vídeo em defesa do respeito às religiões e da preservação das tradições católicas.
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Lula não definiu agenda
A agenda de Lula para o Dia de Nossa Senhora Aparecida ainda não foi definida. O presidente disputa com Flávio Bolsonaro o segundo turno da eleição presidencial.
Já o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, afirmou que pretende participar de uma missa na segunda. Em declaração à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, ele disse que ainda não decidiu se estará em Aparecida ou em outra cidade.
Gaspar também afirmou que não discutiu o assunto com Flávio, mas ressaltou que costuma participar de missas no feriado de 12 de outubro todos os anos. Diferentemente do candidato à Presidência, o deputado é católico.
A campanha de Flávio chegou a considerar a participação do senador na celebração em Aparecida, mas a possibilidade teria sido descartada. O candidato também cancelou uma carreata prevista para domingo (11), em São José dos Campos, devido à previsão de mau tempo.
Aparecida deu vantagem a Flávio
Apesar da repercussão política envolvendo a padroeira do Brasil, Flávio Bolsonaro obteve uma vitória expressiva em Aparecida no primeiro turno da eleição presidencial.
O candidato do PL recebeu 12.371 votos no município, o equivalente a 58,30% dos votos válidos. Lula somou 6.815 votos, ou 32,12%.
A diferença entre os dois candidatos foi de 5.556 votos, correspondente a 26,18 pontos percentuais. Os números consideram a apuração das 86 seções da Zona Eleitoral 0190, totalizadas em 100%.