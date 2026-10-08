O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou presença na missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na manhã da próxima segunda-feira (12), no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

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Católico praticante, Alckmin mantém há cerca de 40 anos a tradição de participar da celebração no feriado de 12 de outubro, dedicado à Padroeira do Brasil. Em 2026, porém, a devoção à santa também ganhou espaço no debate político, em meio à disputa pela Presidência da República.