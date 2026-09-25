Capital da fé católica do Brasil, o Vale do Paraíba está novamente no epicentro do embate entre candidatos à Presidência da República e da disputa ideológica que envolve Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e a religiosidade no país.

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Grupos políticos tentam associar Jesus aos seus próprios anseios e a fazer com que o homem nascido há dois milênios tenha 'lado ideológico'.