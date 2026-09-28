Aparecida virou protagonista da eleição presidencial em um momento de disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). As pesquisas mais recentes mostram empate técnico entre os candidatos.

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Nesse cenário de indefinição, a devoção a Nossa Senhora Aparecida, que marca a região do Vale do Paraíba, passou a ocupar espaço no debate político e religioso.