A família do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, cobra Justiça pela morte do jovem e teme que o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, deixe de ser localizado antes do cumprimento da prisão preventiva decretada pela Justiça.

O militar matou Bruno a tiros durante uma discussão de trânsito em Taubaté.

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