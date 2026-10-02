O Ministério Público de São Paulo recorreu contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, acusado de matar a tiros o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O recurso foi feito pelo promotor de Justiça Brenno Arruda Sobreira de Siqueira Figueiredo.