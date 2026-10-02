O Ministério Público de São Paulo recorreu contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, acusado de matar a tiros o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, em Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O recurso foi feito pelo promotor de Justiça Brenno Arruda Sobreira de Siqueira Figueiredo.
O crime aconteceu na última quarta-feira (30), após uma discussão de trânsito. Bruno foi baleado durante o desentendimento e morreu. O caso provocou forte repercussão na região.
Marcos foi preso em flagrante após o crime, mas recebeu liberdade provisória durante a audiência de custódia. O MP se manifestou contra a decisão e, na quinta-feira (1º), apresentou um recurso em sentido estrito para tentar reverter a medida.
Leia mais: VEJA: Vídeo mostra Bruno após ser baleado por bombeiro em Taubaté
Leia mais: Bruno: Mulher diz que foi ameaçada por bombeiro: 'Quer morrer?'
O bombeiro responderá por homicídio doloso. Para o promotor, as medidas cautelares determinadas pela Justiça são insuficientes diante das circunstâncias do caso.
Entre as obrigações impostas ao investigado estão o comparecimento periódico à Justiça, a cada dois meses, o recolhimento domiciliar no período noturno e aos fins de semana e a proibição de deixar a comarca por mais de 15 dias sem comunicar previamente o Judiciário.
O recurso será analisado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que poderá manter a decisão tomada na audiência de custódia ou acolher o pedido do Ministério Público.
Entenda o caso
O caso de Bruno ocorreu na manhã de quarta-feira (30), na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. O estudante foi baleado durante uma discussão de trânsito e morreu após ser socorrido. O caso é investigado como homicídio.
Leia mais: Taubaté: Bruno ia para prova de medicina quando foi morto a tiros