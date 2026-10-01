O bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, investigado pela morte do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, em Taubaté, já havia sido citado em duas ocorrências relacionadas a desentendimentos no trânsito, em 2019 e 2021.

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Os dois registros, segundo informações obtidas pela reportagem, foram arquivados e não resultaram em responsabilização criminal. Um deles envolveu uma discussão após um veículo parar diante de uma garagem. No outro, ocorrido em um semáforo, houve relato de que Marcos teria exibido uma arma durante o desentendimento.