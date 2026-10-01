O estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, foi morto com cinco tiros durante uma discussão de trânsito em Taubaté, segundo o boletim de ocorrência. O principal investigado é o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos.

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Bruno estava a caminho da faculdade para fazer uma prova de imunologia clínica quando foi baleado na manhã desta quarta-feira (30), na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, no bairro Independência.