A Unitau (Universidade de Taubaté) suspendeu as aulas do curso de Medicina após a morte do estudante Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté. Ele estava no 4º semestre do curso de Medicina da Unitau.

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As atividades foram interrompidas na tarde desta quarta-feira (30) e também não serão realizadas na quinta-feira (1º), para que os alunos possam acompanhar o velório e o sepultamento.