O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, afirmou à Polícia Civil que atirou contra o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após acreditar que estava diante de uma ameaça durante uma discussão de trânsito em Taubaté.

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O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. Bruno morreu após ser baleado pelo bombeiro.