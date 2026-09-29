Nossa Senhora Aparecida se tornou o centro de uma disputa entre ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a poucos dias do primeiro turno das eleições.

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O episódio envolve uma informação falsa sobre o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e provocou decisões divergentes de André Mendonça, Flávio Dino e Luiz Fux sobre a remoção de publicações nas redes sociais.