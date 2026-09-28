O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu levar ao plenário da Corte a análise de sua decisão que derrubou parcialmente uma determinação do ministro André Mendonça, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que havia ordenado a remoção de publicações nas redes sociais relacionadas a Nossa Senhora Aparecida e ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A decisão de Dino, tomada no domingo (27), permitiu novamente a circulação de conteúdos que haviam sido retirados das plataformas digitais por determinação de Mendonça. Agora, o ministro quer que o plenário do STF avalie o caso, diante da relevância das questões constitucionais envolvidas.